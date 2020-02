Grote stroompanne in Oost-Vlaanderen na 17 minuten opgelost maar check wel even je hoofdschakelaar! Didier Verbaere

28 februari 2020

15u04

Bron: Belga, eigen info 142 Zeker 10.000 Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven zaten deze namiddag een tijdje zonder stroom. De panne heeft in totaal 17 minuten geduurd. “Intussen heeft iedereen weer stroom”, meldt netbeheerder Fluvius.

Het ging onder meer om stroompannes in Merelbeke, Gent, het havengebied en Lokeren. Verschillende transformatorstations lagen uit, maar het probleem lag uiteindelijk bij een hoogspanningsstation.

“Bij alle particuliere klanten is alles weer opgelost sinds 14.53 uur, bedrijven met eigen cabines moeten wel zelf opnieuw herstarten", zegt regionaal woordvoerder van Fluvius David Callens. Dat geldt ook voor particuliere woningen. “Na een panne kan de hoofdschakelaar uitslaan. Wie nog zonder stroom zit, checkt dus best eens de elektriciteitskast", aldus Callens. Bij hoogspanningsnetbeheerder Elia was er nog geen informatie beschikbaar over de exacte oorzaak.

Wanneer een stroompanne ook gezellig kan zijn!! #stroompanne #gent #fluvius pic.twitter.com/qMyeYhh644 Maaike de Witte(@ Maaikedw) link

Ongeval aan kruispunt nadat lichten uitvallen door stroompanne

Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Massemsesteenweg gebeurde deze namiddag om 14.40 een verkeersongeval met drie wagens nadat de verkeerslichten uitvielen door de stroomonderbreking. Een wagen die vanuit Westrem naar Massemen wou rijden, negeerde de uitgevallen verkeerslichten en dwarste het kruispunt. Een wagen die van Oordegem richting Wetteren reed, kon de wagen niet meer ontwijken. Ook een bestuurster die stond te wachten aan het kruispunt, deelde in de brokken.

“Ik stond stil omdat de rode lichten niet marcheerden en het dus opletten was. Maar een tegenligger dwarste alsnog het kruispunt”, zegt de bestuurster. er vielen geen gewonden.

Ook problemen op het spoor

Ook het treinverkeer in Oost-Vlaanderen ondervond hinder door de stroomonderbreking. In het station van Sint-Niklaas was er een tijdlang nauwelijks treinverkeer mogelijk. Daar ontstond heel wat chaos onder de reizigers die op de enkele treinen die wel reden, wilden geraken.

En ook op de lijn tussen Gent-Sint Pieters en Zottegem ligt het verkeer nog steeds stil. “Op het traject staan nog steeds acht overwegen in ‘alarm’. Zodra dit is opgelost kan het verkeer hervatten”, zegt Charlotte Verbeke van Infrabel. Er worden vervangbussen ingelegd door de NMBS.

Zo zonder licht in de @albertheijn in Gent! #stroompanne #stroomstoring pic.twitter.com/fot7d1VZvp Dimitri Brosens(@ Dimibro) link