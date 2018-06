Grote stroompanne in centrum Gent DJG

30 juni 2018

17u12 6 Het centrum van Gent is vanmiddag getroffen door een grote stroompanne. Woordvoerder Simon Van Wijmeersch van distributienetbeheerder Eandis meldt dat de toestand rond zes uur opnieuw hersteld is.

De stroom viel uit iets na half vier in alle winkels van de Gentse Veldstraat, maar ook in de nabije winkelstraten zoals de Lange Munt en de Brabantdam. De oorzaak van de panne is nog niet duidelijk.

In de drukste winkelstraat van Gent was het al een hele dag over koppen lopen. Het mooie weer, de start van de solden en de braderie die plaatsvindt leek een schot in de roos te zijn. Door de stroompanne werden verschillende winkels genoodzaakt hun deuren te sluiten. De brandweer kwam ter plaatse in de Veldstraat om te zoeken naar een mogelijke oorzaak.

Onder meer bij Torfs in de Lange Munt in Gent zaten ze anderhalf uur zonder stroom. "Dit is een bijzonder groot verlies op de eerste soldendag. Morgen doen we speciaal vroeg open om een beetje te recupereren." Het inbraakalarm ging ook al de hele tijd af, maar de verkoopsters verloren er hun goed humeur niet bij.

In kledingwinkel Coco trokken de klanten zich weinig aan van de stroompanne. Ahmed besloot om dan maar met zijn zaklamp verder te shoppen: “Zo gaat het toch ook?”

"We zijn meteen beginnen herschakelen en na een uurtje hadden de meesten al terug stroom", zegt Simon Van Wymeersch van Eandis. Voor de oorzaak van de panne verwijst hij door naar hoogspanningsnetbeheerder Elia, maar daar was men omstreeks kwart voor vijf nog niet op de hoogte van de oorzaak.