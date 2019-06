Grote stroomonderbreking in centrum van Hasselt kg

12 juni 2019

10u16

Bron: Belga 0 In verschillende delen van de stad Hasselt is er momenteel geen elektriciteit. Dat melden de stad en het distributienetbeheerder Fluvius op Twitter. De panne zou mogelijk tot de middag duren, klinkt het.

Onder meer in het centrum en de binnenstad is er geen stroom. De panne treft ook stadhuis 't Scheep, waardoor de stadsdiensten voorlopig platliggen. Het ziekenhuis is wel van stroom voorzien.



"Onze mensen zijn ter plaatse en doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen", laat Fluvius weten. Later werd bekend dat de panne te wijten is aan een kortsluiting in een distributiecabine. Het euvel wordt opgelost, maar “het kan nog wel even duren voor iedereen weer elektriciteit heeft”, aldus de distributienetbeheerder.



We hebben het ziekenhuis opnieuw van stroom kunnen voorzien in @stadhasselt . De oorzaak van de #stroomonderbreking is een kortsluiting in een distributiecabine. Onze mensen herschakelen het net in fases. Het kan nog wel even duren voor iedereen weer elektriciteit heeft. Fluvius(@ Fluvius_be) link