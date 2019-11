Grote spoorwerken aan Brussel-Zuid zitten voor op schema: eerste grote test volgt morgenochtend SVM

03 november 2019

18u29

Bron: Belga 0 De moderniseringswerken aan de seininrichting van het station Brussel-Zuid schieten goed op. Ze zitten zelfs voor op schema: het was de bedoeling om dit weekend 90 wissels om te bouwen, maar er zijn er al 121 afgewerkt. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Ook in het komende verlengde weekend zal de seininrichting van de zuidelijke inrit van het drukke station een grondige vernieuwing ondergaan. Daardoor zal de dienstregeling van de treinen die door Brussel rijden opnieuw grondig gewijzigd worden.

300 werknemers

De werken zijn tijdens het voorbije weekend alvast goed verlopen, zegt Infrabel. In de voorbije dagen zijn tot 300 mensen non-stop bezig geweest met het ombouwen en daarna uitvoerig testen van tientallen wissels en seinen.

Het seinhuis van Brussel-Zuid is nu voor het eerst in zijn bestaan volledig computergestuurd. Het oude systeem was bijna een halve eeuw oud. De nieuwe technologie is ook belangrijk om later het Europese veiligheidssysteem ETCS te kunnen installeren.

“Enorme inspanning”

"Het was de bedoeling om in dit eerste verlengde weekend van november 90 wissels en ook de 65 seinen om te bouwen", zegt Infrabel. "Op het einde van dit weekend zitten we aan 121 wissels. Ook alle seinen werden gemoderniseerd. Een enorme inspanning van alle betrokken mensen en dat in barre weersomstandigheden."

De testen tijdens het weekend brachten naar verluidt kleine problemen aan het licht, maar die werden snel opgelost. De echte test volgt echter morgen tijdens de ochtendspits. Mochten er zich incidenten voordoen, dan zijn alle ploegen van Infrabel versterkt aanwezig om meteen in te grijpen.