Grote som geld in beslag genomen bij Exit-actie Tom Vierendeels

14u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Archieffoto De lokale en federale politie hebben vrijdagavond een grootschalige Exit-actie georganiseerd in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. De Exit-controles vinden meermaals per jaar plaats en zijn gericht tegen inbrekers en andere rondtrekkende daders, mensen die illegaal in het land verblijven en verkeerscriminaliteit.

De actie van vrijdag, die tussen 18 uur en 2 uur plaatsvond, werd nu gekoppeld aan '1 Dag Niet', de nationale actiedag tegen inbraken. De controles vonden plaats langs de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.



In totaal werden 187 voertuigen en 219 personen gecontroleerd. Daarnaast scanden mobiele ANPR-camera's 8.671 nummerplaten. Op deze manier werden 7 personen en 46 voertuigen onderschept die geseind stonden voor uiteenlopende feiten.



De politie onderwierp ook 254 personen aan een ademtest, waarvan er 'slechts' twaalf te veel hadden gedronken. Van drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken omdat ze onder invloed van drugs reden.



Bij de controles van de wagens werden kleine hoeveelheden drugs en een verboden wapen aangetroffen. In een voertuig troffen de agenten een aanzienlijke som geld aan, dat in beslag genomen werd wegens witwassen.

Drugshond en helikopter

In totaal namen zeven politiezones deel aan de actie, bijgestaan door de Luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven Zaventem. Ook een drugshond, de helikopter, het interventiekorps Halle-Vilvoorde, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde verleenden steun. Alles samen goed voor 71 personeelsleden van de lokale en federale politie.