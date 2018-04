Grote rookpluim door brand in magazijn in Herentals: ramen en deuren sluiten RVL ADN

12 april 2018

10u14

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 130 In het centrum van Herentals stond vanmorgen een magazijn in lichterlaaie. Volgens de stad Herentals is de brand intussen onder controle, maar de hevige rookontwikkeling is nog niet achter de rug. De brandweer roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden. De Morkhovenseweg, waar het gebouw staat, is afgesloten. De brand zorgt voor een grote rookpluim.

De brand brak deze morgen iets na 9 uur uit in een magazijn in de Morkovenseweg, naast de bekende winkel Grabbelton. Twee opslagplaatsen raakten daarbij compleet vernield. Een van de opslagplaatsen is eigendom van de Grabbelton, dat merkproducten aan goedkope prijzen verkoopt.

De brandweer van Herentals is ter plaatse en krijgt hulp van andere brandweerposten uit de zone. Omwonenden in zowel de dorpen Wiekevorst (Heist-op-den-berg), Noorderwijk en Morkhoven (Herentals) als in de gemeente Herenthout wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden, automobilisten in de buurt moeten hun ventilatie uitschakelen.

De politie van de zone Heist stelt dat er mogelijk ook asbest aanwezig was in het magazijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.