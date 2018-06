Grote rookpluim boven Anderlecht

Silke Vandenbroeck

25 juni 2018

In een zigeunerkamp in Anderlecht heeft een caravan vuur gevat. Niemand raakte gewond "De brandweer is ter plaatse. Er is voornamelijk veel rookontwikkeling", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de lokale politie.