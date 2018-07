Grote rookpluim bij brand in Sint-Truiden Marco Mariotti

21 juli 2018

20u49

Bron: eigen berichtgeving 3

Aan het Gazometercomplex in Sint-Truiden is deze avond brand uitgebroken, vermoedelijk na werken aan dakisolatie. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar de rookpluim was ver te zien.

