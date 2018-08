Grote reddingsoefening in Blankenberge: hulpdiensten oefenen op zwaar ongeval met jetscooter Redactie

14 augustus 2018

12u10

Bron: Belga 2 In Blankenberge hebben de redders en hulpdiensten een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij is zelfs een helikopter te pas gekomen. Tientallen mensen hebben deelgenomen aan de oefening.

Er werden vandaag ook voor de tweede keer drones ingezet tijdens een reddingsoefening aan de kust. Die kunnen een meerwaarde bieden, maar er moeten extra communicatieafspraken worden gemaakt. Dat zegt Saskia Vanhove van de dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen na een eerste evaluatie.

"We wilden in eerste instantie kijken wat die nieuwe technologie kan doen en welke meerwaarde er kan zijn. Maar als we drones willen inzetten dan zullen de procedures en de afsprakenregeling moeten worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat de drone nog in de lucht hangt als de reddingshelikopter of de MUG-heli in de buurt is. We zijn er zeker van overtuigd dat drones een meerwaarde kunnen bieden, onder meer voor de localisatie van mensen in nood, maar bijvoorbeeld ook bij verloren gelopen kinderen", besluit Vanhove.