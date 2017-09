Grote rampoefening in Aalst Tim Van Damme

11u16

Bron: Eigen berichtgeving 7 Tim Van Damme In Aalst is op dit moment een grootschalige rampoefening aan de gang in de gebouwen van het bedrijf Tereos, het vroegere Amylum.

Het bedrijf dat onder meer bio-ethanol produceert, houdt jaarlijks zo'n oefening onder het toeziend oog van de veiligheids-, en hulpdiensten van de stad Aalst en Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers.

In het scenario is er een brand ontstaan in een gebouw aan de kant van de Burchtdam. De brandweer moet op zoek naar 15 vermiste personen. .



De brandweerlieden zijn volop in de weer om de 'slachtoffers' - voor de gelegenheid gemaquilleerd - uit het 'brandend' gebouw te halen. De slachtoffers leven zich volledig uit in hun rol. Ook de Civiele Bescherming is aanwezig. Later op de dag wordt de oefening geëvalueerd.