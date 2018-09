Grote problemen door wateroverlast: dak van Opwijkse Delhaize stort in HA Tom Vierendeels Sander Bral kv

05 september 2018

19u08

Bron: Bruzz, eigen berichtgeving, Belga 31 De hevige wolkbreuk van vanavond heeft op verschillende plaatsen in het land voor overlast gezorgd. In Opwijk kwam het dak van een Delhaize naar beneden. De avondspits in Brussel verliep moeizaam. Door de stortbui liepen de Hallepoort- en Vleurgattunnel onder water, waardoor deze in beide richtingen gesloten werden. Wie van Antwerpen naar Brussel moet of omgekeerd, mijdt best de A12. Het noodnummer 1722 voor de melding van wateroverlast is geactiveerd.

Instorting dak Delhaize

In de Delhaize langs de Steenweg op Dendermonde in Opwijk begaf het dak het onder het gewicht van het regenwater. Op dat moment waren nog verschillende klanten aanwezig.

"De afloop aan het dak van het Delhaize-warenhuis aan de Steenweg op Dendermonde was verstopt, zodat het regenwater zich heeft opgestapeld op het dak en het dak het begeven heeft", zegt burgemeester Albert Beerens. "Er zijn daarbij gelukkig geen gewonden gevallen maar de materiële schade is enorm. De winkel zal vermoedelijk verschillende dagen gesloten blijven om alles op te ruimen en het dak te herstellen."

Enkele tientallen meters verder kwam het kruispunt met de Steenweg op Aalst volledig blank te staan. Voorts liepen ook kelders en straten onder water in Opwijk, Zellik en Groot-Bijgaarden. Ook op de E40 ik Ternat waren twee rijstroken lange tijd versperd door wateroverlast.

Brussel

In Brussel liepen de Hallepoort- en Vleurgattunnel onder water. Die laatste is inmiddels weer open. Ook de Stefaniatunnel ging een tijdlang dicht in beide richtingen door wateroverlast.

Het onweer zorgde ook voor hinder op het Brusselse tramnet. Vooral het tramverkeer op de lijnen 51 en 82 raakte getroffen. Door overstromingen werden eveneens de metrolijnen 2 en 6 een tijd stilgelegd tussen het Zuidstation en Kunst-Wet. Technische ploegen van de MIVB waren snel ter plaatse; het metroverkeer kon intussen hervat worden.

Wilrijk

Rondom de A12 en Boomsesteenweg in het Antwerpse district Wilrijk heeft de regen lelijk huis gehouden. Op verschillende plaatsen daar kunnen de rioleringen het overtollig regenwater niet aan en lopen kelders van mensen onder water. Volgens Brandweer Zone Antwerpen zijn er een twintigtal oproepen geweest.

Verschillende kelders liepen onder. De brandweer is massaal ter plaatse om water weg te pompen en zandzakjes uit te delen. Het ergste lijkt intussen wel al achter de rug en het water trekt allicht snel weg.

Vooral in de Dynamicalaan tegenover winkelketen IKEA kregen woningen veel water te slikken. Ook de tunnel onder de Boomsesteenweg aan een filiaal van supermarkt Delhaize kwam onder water te staan. Die straat werd afgesloten door de lokale politie.

#A12 #N177 Ter hoogte van Wilrijk en Aartselaar kan het verkeer op de A12 en de N177 zeer moeilijk rijden door ernstige wateroverlast. De hulpdiensten zijn aanwezig en onderweg. Vermijd de omgeving! Van Brussel naar Antwerpen of omgekeerd? Neem de E19! pic.twitter.com/M494YcTtuX Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Het Vlaamse Verkeerscentrum raadt ondertussen aan om niet de A12 maar de E19 te nemen voor verplaatsingen tussen Antwerpen en Brussel. Op de A12 richting Brussel is momenteel slechts één rijvak beschikbaar. De zijrijbaan richting Brussel is volledig afgesloten.

Ook op de E313 is er wateroverlast in de richting van Antwerpen. Vanaf de parking in Ranst tot Antwerpen-Oost is de linkerrijstrook versperd door overtollig water.

De hulpdiensten benadrukken om oproepen van wateroverlast via het noodnummer 1722 te melden.

We hebben veel ploegen ter plaatse om er de wateroverlast aan te pakken. Heb je onze hulp nodig ivm wateroverlast? Bel 1722 of vul ons e-formulier in. Dat is de snelste manier! https://t.co/7d4WNdB4z6 https://t.co/n8oY4VeJ11 Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Diepenbeek

Ook in Diepenbeek stonden de straten vanavond blank na een hevige regenbui. Bij de brandweer liepen meerdere oproepen over wateroverlast binnen.