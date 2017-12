Grote politiemacht voor pro-Palestijnse betoging aan Amerikaanse ambassade in Brussel kv

17u21 33 Mark Baert De betogers aan de Amerikaanse ambassade in Brussel steken een Amerikaanse vlag in brand. In de buurt van de Amerikaanse ambassade in Brussel wordt vanavond betoogd tegen de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te beschouwen. De pro-Palestijnse manifestatie, die om 16 uur van start ging, vindt plaats in aanwezigheid van een grote politiemacht.

Er staan meer dan vijftien politiecombi's en -voertuigen op de plaats van de betoging, aan de kruising van de Guimardlaan en de Kunstlaan. Er zijn ook hekken van prikkeldraad opgesteld.

Omstreeks 17.30 uur verzamelden volgens de politie al zowat 400 manifestanten. Ze veroordelen de beslissing van Trump en spreken hun solidariteit uit met het Palestijnse volk. De betogers scanderen ook verschillende leuzen waarin ze Israël als "terrorist" en "moordenaar" afschilderen. Er werd ook een Amerikaanse en Israëlische vlag in brand gestoken. De manifestatie zou nog tot 19 uur duren.

"Er zullen protesten gevoerd blijven worden tot de beslissing is omgekeerd. We geloven in een vrij land en daarom betogen we hier ook aan de Amerikaanse ambassade in een vrij land. Als deze beslissing niet wordt omgekeerd dan zal het tot oorlog komen", besluit een protestvoerder.

Mark Baert Pro-Palestijnse betoging aan de Amerikaanse ambassade in Brussel.