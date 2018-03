Grote politiemacht valt binnen in clubhuizen Hells Angels

Marco Mariotti

06 maart 2018

21u18



De politie is vanavond in groten getale binnengevallen in de clubhuizen van de Hells Angels in Lanaken en Genk. De actie kadert in een onderzoek van het federale parket. Inspecteurs zijn gewapend met mitrailleurs.