Grote politiefusie in Noordwest-Limburg in de maak ttr

26 maart 2019

10u53

Bron: belga 0 binnenland In Noordwest-Limburg lopen verkennende gesprekken over een grote politiefusie van de zones Kempenland, Lommel, HANO en Beringen-Ham-Tessenderlo. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door Bob Nijs (CD&V), burgemeester van Lommel, aan Belga bevestigd.

De voorzitters van de vier politiecolleges van de zones Kempenland, Lommel, HANO en Beringen-Ham-Tessenderlo hebben de afgelopen weken samengezeten om de fusie te bespreken. De gesprekken lijken alvast in de goede richting te evolueren. "Het zijn verkennende gesprekken tussen drie politiezones in eerste instantie, en daar is nu ook Beringen-Ham-Tessenderlo bij betrokken", legt burgemeester Bob Nijs uit. "De voorzitters hebben al samengezeten om het af te tasten en de volgende stap zal zijn om de politiek erbij te betrekken."

Een mogelijk gunstige factor is dat het om vier CD&V-burgemeesters gaat, namelijk Steven Matheï van Peer, Frank Smeets van Pelt, Thomas Vints van Beringen en Bob Nijs van Lommel. Toch is het belangrijkste motief voor de fusie de schaalgrootte van de huidige zones. Zo is het met een zeventig à tachtig personeelsleden - bestaande uit politiemedewerkers en burgerpersoneel - steeds moeilijker om de complexe politietaken uit te voeren. "Een grotere zone heeft zeker zijn voordelen. Zo kunnen we meer specialiseren en de problematieken die er spelen, nog beter aanpakken", zegt Nijs.

Financieel

Er is geen deadline voor de onderhandelingen vastgelegd, maar het financiële plaatje kan nog een belangrijk discussiepunt vormen.

Ook in het zuiden van Limburg verkennen Tongeren en Sint-Truiden een schaalvergroting door een grote politiefusie met de politiezone Kanton Borgloon.