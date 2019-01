Grote politieactie tegen mensenhandel in Kuregem HA

15 januari 2019

11u00

Bron: Bruzz, RTL Info, Belga 1 In de Anderlechtse wijk Kuregem hebben vanochtend meerdere huiszoekingen plaatsgevonden. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel-Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst).

Omstreeks 5 uur deze ochtend daagden in de woonwijk tussen het Baraplein en de Bergensesteenweg “een 30-tal politiecombi’s en twee helikopters” op, meldt RTL Info. Verschillende huiszoekingen werden vervolgens uitgevoerd. Rond 10 uur was de interventie nog steeds bezig, maar was het aantal ingezette manschappen wel verminderd.

De huiszoekingen waren niet het werk van de politie Brussel-Zuid, maar van de federale gerechtelijke politie van Kortrijk. Ze maakten deel uit van een gerechtelijk onderzoek naar mensenhandel dat in handen is van het parket West-Vlaanderen. Dat geeft voorlopig geen commentaar over het onderzoek.