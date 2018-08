Grote politieactie in Oudenburg tegen vluchtelingen Bart Boterman

09 augustus 2018

10u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Oudenburg is op dit moment een grote politionele actie in het kader van de vluchtelingenproblematiek bezig. Voorlopig werden vier vluchtelingen opgepakt, gefouilleerd en geïdentificeerd.

Tientallen politiemensen kamden de berm van de E40-autosnelweg uit, maar dat leverde voorlopig geen resultaat op. Nochtans hielden zich er tot 100 vluchtelingen schuil om op de parking in Westkerke te geraken. De vluchtelingen werden allicht getipt over de actie en maakten zich uit de voeten, of werden opgeschrikt door de actie van gisteren in Jabbeke. De actie in Oudenburg gaat nu verder in de maïsvelden. Vier vluchtelingen werden gevat.