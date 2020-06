GROTE PEILING. Vlaams Belang blijft afgetekend de grootste, sp.a klimt naar derde plaats Astrid Roelandt

19 juni 2020

19u00 0 De extremen blijven scoren, zo blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. Vlaams Belang blijft de grootste met 27,7 procent. Opvallend: ook sp.a gaat vooruit. De partij van Conner Rousseau springt over CD&V en Open Vld en overtuigt 12,5 procent van de (gepeilde) kiezers. Zusterpartij PS blijft de grootste in Wallonië, maar verliest enkele procenten.



Net als in de vorige peilingen is Vlaams Belang afgetekend de grootste. Met 27,7 procent haalt de partij maar liefst 9 procentpunt meer dan bij de verkiezingen. Maar tegenover vorige peilingen is er weinig veranderd. Hoewel alle sterren gunstig staan voor het Vlaams Belang (nog steeds geen regering, de coronacrisis en het racismedebat dat volop woedt) lijkt de partij op haar hoogtepunt. Haalt ze ooit de grens van 30 procent? Als het nu niet lukt, wanneer dan wel? Anderzijds: het kiespotentieel van Vlaams Belang ligt wel nog steeds op 37,4%, al is dat al hoger geweest.



Conner-effect

Op ruime afstand volgt dan N-VA. Zij blijven steken op 20 procent, terwijl ze in mei 2019 nog goed waren voor 25,5 procent - wat toen al een fors verlies was. Opvallend: sp.a duwt CD&V opzij als derde partij in Vlaanderen. De Vlaamse socialisten - in 2019 nog net boven de 10 procent - kunnen vandaag 12,5 procent van de ondervraagden overtuigen. De partij lijkt de populariteit van haar jonge voorzitter Conner Rousseau voor het eerst te verzilveren in een peiling, ook al valt dat verschil binnen de foutenmarge.

CD&V blijft hangen op 11,8 procent, quasi hetzelfde resultaat als bij de vorige peiling en die daarvoor en blijft fors onder haar verkiezingsresultaat van 14,2 procent. Hetzelfde geldt voor Open Vld, die met 10 procent ook fors onder haar verkiezingsresultaat blijft steken, al is er weinig verschil met de vorige peiling. Daarna volgt Groen met 9,4 procent. De PVDA blijft boven haar verkiezingsresultaat met 7,3 procent procent.

Wallonië: PS verliest, winst voor de communisten

De PS verliest in Wallonië, maar blijft nog steeds de grootste. Bij de verkiezingen haalden de Franstalige socialisten 26,1 procent van de Waalse stemmen, vandaag nog 23,7 procent. Daarmee zijn ze nog steeds groter dan de MR, die opnieuw haar verkiezingsresultaat haalt: 20,5 procent. Ecolo blijft rond de 15 procent schommelen. De communisten van de PTB zijn de grote winnaar. Zij stranden op 18,7 procent, een sprong van 5 procentpunt tegenover de verkiezingen.



Brussel: Ecolo weer nipt boven PS

Ook in Brussel verliest de PS wat van haar pluimen tegenover de vorige peiling in maart: de socialisten stranden nu op 18,2 procent. Ook Ecolo verliest licht en komt uit op 19,1 procent, 2,5 procentpunt minder dan bij de verkiezingen vorig jaar, maar de partij is daarmee wel nipt opnieuw de grootste. Bij de andere partijen verandert er weinig: de MR schommelt rond de 17 procent, PTB/PVDA rond de 12,5, en DéFI rond de 11.

Langs Nederlandstalige kant nadert N-VA als enige Vlaamse partij de horde van 5 procent.



De Grote Peiling werd tussen woensdag 10 en maandag 15 juni 2020 online afgenomen door Ipsos, bij 2.517 Belgen van 18 jaar en ouder. 951 Vlamingen, 986 Walen en 580 Brusselaars werden bevraagd. De maximale foutenmarge bedraagt 3,2 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4,1 procent in Brussel.