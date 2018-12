Grote Peiling: N-VA stijgt opnieuw, CD&V gaat achteruit. Theo Francken blijft de populairste politicus Delphine Vandenabeele Astrid Roelandt

07 december 2018

19u01 0 Als we nu zondag naar de stembus zouden trekken, blijft de N-VA de grootste partij. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos van 27 november tot 3 december uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. De crisis rond het migratiepact was dus al aan de gang, maar had nog niet het hoogtepunt van de voorbije dagen bereikt. De partij van Bart De Wever verliest wel meer dan 4 procent tegenover de verkiezingen van 2014, maar gaat er sinds de laatste peiling in oktober weer op vooruit. Opvallend: CD&V gaat er in vergelijking met de verkiezingen in 2014 fors op achteruit. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft met voorsprong de populairste politicus.

In onze vorige peiling (4 oktober) zakte N-VA weg naar 25%, maar de partij lijkt zich nu licht te herstellen. In De Grote Peiling, die werd afgenomen bij 2.532 Belgen, haalt N-VA opnieuw 28%. Opgelet: de peiling werd vorige week al afgenomen (zie onder). Toen was het potje rond het migratiepact weliswaar al zwaar aan het borrelen, maar nog niet overgekookt. De echte regeringscrisis barstte pas maandag los, toen vicepremier Jan Jambon en Bart De Wever verklaarden dat het migratiepact een no pasarán was, en dat ze een regering die naar Marrakesh gaat niet zouden steunen. Op basis van deze peiling kan je dus niet besluiten dat de N-VA de vruchten plukt van haar harde communicatie van de laatste dagen.

Bij de andere partijen zien we geen grote verschuivingen. CD&V blijft aan Vlaamse zijde nipt de tweede partij met 14,6%. Tegenover de peiling in september, verliest de partij wel 2,6%. Open Vld gaat licht vooruit tegenover september en zit opnieuw boven de 13%. Sp.a kruipt moeizaam uit het dal. Groen (12,2%) scoort nog steeds goed, maar wel iets minder dan bij de vorige peiling (14%). Vlaams Belang (11,7%), die andere winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, boekt lichte winst tegenover september, en verdubbelt haar resultaat van 2014. PVDA staat na een lichte terugval opnieuw op 6,2%.

Ecolo wordt grootste in Brussel

Aan Franstalige kant ‘bougeert’ het wel. Ecolo wordt voor het eerst (nipt) de grootste partij in Brussel, voor de MR. Ook in Wallonië klimmen de ecologisten naar 13,5%. Procent per procent klimt de PS verder uit het dal. In Wallonië is ze de grootste partij, met bijna 25%. De MR van premier Michel blijft trappelen op ruim 20%. De extreemlinkse PTB blijft steken op 13,1%.

Wat betekent dit voor de federale regeringsvorming?

De Zweedse coalitie (N-VA, CD&V, Open Vld en MR) haalt nog 70 van de 150 zetels en blijft op basis van deze peiling dus zetels tekortkomen om zichzelf op te volgen. Alleen de klassieke tripartite met christendemocraten, socialisten en liberalen (76) en paars-groen (77) halen een zeer nipte meerderheid. Zeker is dat het moeilijk blijft en wordt in mei 2019.

Francken opnieuw populairste

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is opnieuw de populairste politicus bij de Vlamingen. Aan de respondenten werd per politicus de vraag gesteld of ze wilden dat die persoon de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen of niet. Uit die populariteitsmeter blijkt dat 67 procent van de Vlaamse respondenten ‘ja’ aankruiste bij Theo Francken. 22 procent kruiste ‘nee’ aan. Daarmee is Francken opnieuw de populairste politicus in Vlaanderen en doet hij ook beduidend beter dan bij de vorige peiling in oktober. Toen wilde ‘maar’ 57 procent van de respondenten dat hij een grotere rol zou spelen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever herovert de tweede plaats in de populariteitspoll. 62 procent van de respondenten wil dat De Wever de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen, 30 procent wil dat niet. In vergelijking met de vorige peiling in oktober gaat De Wever er dus zeven procent op vooruit.

Premier Charles Michel sluit de top drie af. Hij verliest wat aan populariteit in vergelijking met de vorige peiling. 54 procent van de respondenten wil hem een grote rol zien spelen de komende maanden, 30 procent wil dat niet. CD&V-voorzitter Wouter Beke wint 5 plaatsen en springt over zijn vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters. Die verliest 4 plaatsen en valt na meer dan 10 jaar uit de top 10.

In Brussel is Olivier Maingain (DéFI) koning, gevolgd door Paul Magnette en Didier Reynders die van plaats wisselen. Premier Michel blijft steken op plaats 5. Theo Francken is de hoogste Vlaming op plaats 8, gevolgd door vicepremier Jan Jambon. Brussels burgemester Philippe Close (PS) springt naar plaats 10.

In Wallonië is Paul Magnette de nummer 1, gevolgd door PS-voorzitter Elio Di Rupo en Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet, die maar liefst 9 plaatsen stijgt.