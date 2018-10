Grote Peiling: N-VA blijft zakken, Groen behaalt beste score ooit Tommy Thijs

04 oktober 2018

19u00 52 Mochten het vandaag federale verkiezingen zijn, dan blijft N-VA de grootste partij. Maar de partij verliest opnieuw wel fors stemmen tegenover de stembusslag van 2014 en blijft steken op 25 procent. Groen is de grote winnaar van de driemaandelijkse peiling van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS. De partij behaalt met 14,1 procent haar beste score ooit. Ook CD&V en Vlaams Belang krabbelen opnieuw recht.

In onze vorige peiling verloor N-VA al 5 procentpunt. Van 31,3 procent donderde de partij toen naar 26,5 procent. Partijvoorzitter Bart De Wever sprak over een "donderslag bij heldere hemel", die hij dan ook zou beschouwen als een "oproep tot actie".

Maar ook in de huidige peiling krijgt de partij het tij dus niet gekeerd, integendeel. N-VA blijft steken op 25 procent, het slechtste resultaat sinds meer dan twee jaar. Ten opzichte van het verkiezingsresultaat van mei 2014, 32,4 procent, gaat het om een verlies van meer dan 7 procentpunt.

Stemmenverlies aan CD&V en Vlaams Belang?

N-VA verliest mogelijk zowel centrumrechtse als extreemrechtse stemmen. Want terwijl de partij achteruit blijft gaan, laten zowel CD&V als Vlaams Belang opnieuw positieve cijfers zien. De christendemocraten stijgen al voor de derde keer op rij in onze peiling en komen uit op 17,2 procent, wat wel nog altijd onder het verkiezingsresultaat van 18,6 procent uit 2014 is.

Vlaams Belang knoopt opnieuw comfortabel met de 10 procent-grens aan en eindigt op 11,3 procent, net geen verdubbeling van hun uitslag in 2014 (5,8 procent). Opvallend: 34 procent van diegenen die vandaag voor Vlaams Belang zouden stemmen, komen over van N-VA.

Grote winnaar: Groen

Grote winnaar van deze peiling is Groen, dat de wind in de zeilen lijkt te hebben. Nooit eerder scoorde de partij hoger dan vandaag: met 14,1 procent zouden de groenen zowel Open Vld en sp.a inhalen en fors beter doen dan hun resultaat uit 2014 (8,6 procent). Mogelijk kan Groen profiteren van het verlies van de PVDA: met 4,4 procent haalt extreemlinks zijn slechtste score in anderhalf jaar en duikt de partij opnieuw onder de kiesdrempel.

De liberalen (12,8 procent) en de socialisten (12,1 procent) blijven ter plaatse trappelen tegenover de vorige peilingen, wat nog altijd een verlies betekent tegenover de vorige verkiezingen.

Brussel

In Brussel blijft het politieke landschap ten opzichte van de vorige peiling relatief stabiel. De MR verstevigt in de hoofdstad zijn leiderspositie en nadert opnieuw de 20 procent. De PS blijft spartelen en haalt met 14,9 procent exact tien procentpunt minder dan bij de vorige verkiezingen. DéFI, het vroegere FDF van Olivier Maingain, zou na de MR de tweede grootste partij van de hoofdstad worden.

Bij de Vlaamse partijen blijft N-VA de grootste met 6,5 procent van de kiesintenties. Op ruime afstand gevolgd door de anderen.

Opvallend is wel het kiespotentieel van N-VA in Brussel. Het is al langer duidelijk dat N-VA ook inzet op de Franstalige stem in de hoofdstad, en dat lijkt te lonen: 12,4 procent van de Brusselaars kan zich voorstellen op N-VA te stemmen. Voor de andere Vlaamse partijen ligt dat potentieel veel lager: 8,7 procent voor Groen, 6,4 procent voor Open Vld en bijvoorbeeld maar 3,5 procent voor CD&V.

Wallonië

Ook in Wallonië verandert er weinig en blijven zowat alle partijen ter plaatse trappelen. De PS schommelt rond de 23,5 procent, gevolgd door de liberale MR met 20,6 procent. Het extreemlinkse PTB-GO!, Ecolo en cdH vechten voor de derde podiumplaats, de Parti Populaire en DéFI trappelen ter plaatse rond de 7 procent.

Geen meerderheid in Kamer

Het verlies van de regeringspartijen betekent dat de huidige centrumrechtse coalitie van N-VA, CD&V, Open Vld en MR volgens de peilingen nog altijd geen meerderheid kan vinden in de federale Kamer. Terwijl de coalitie na de verkiezingen van 2014 kon rekenen op een meerderheid van 83 zetels op 150, zou ze nu virtueel blijven steken op 71. Vijf te weinig dus voor een meerderheid.

N-VA verliest het grootste aantal zetels en zou van 31 terugvallen op 26. MR zou van 20 naar 16 zetels zakken, CD&V van 18 naar 17 en Open Vld van 14 naar 12.

Dat vertaalt zich uiteindelijk ook in de score die de ondervraagde kiezers hebben gegeven aan de federale regering: met 4,9 op 10 is die nipt gebuisd. Vlamingen zijn met 5,3 op 10 net iets positiever dan Walen (4,2 op 10) en Brusselaars (4,6 op 10). De Vlaamse regering krijgt een score van 5,4 op 10 in Vlaanderen.

Deze peiling werd uitgevoerd door Ipsos bij 2.543 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1.000 in Wallonië, 1.000 in Vlaanderen en 543 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 20 tot en met 27 september 2018. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50 procent en een vertrouwensgraad van 95 procent bedraagt +- 3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +- 4,2 in Brussel. Aangesloten bij: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.