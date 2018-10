Grote Peiling: meer dan 6 op de 10 Vlamingen willen rechtstreekse burgemeestersverkiezingen

IVDE

08 oktober 2018

19u00 12 Meer dan 6 op de 10 Vlamingen zijn voorstander van rechtstreekse burgemeestersverkiezingen. Dat blijkt uit de Grote Peiling.

In Wallonië wordt de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste partij van de coalitie automatisch burgemeester. In Vlaanderen is dat niet het geval. Nochtans is bijna 7 op de 10 Vlamingen (67%) ervoor gewonnen om de man/vrouw met de meeste voorkeursstemmen de sjerp te gunnen. 18% vindt dat niet noodzakelijk, 15% heeft er geen mening over. Vooral kiezers van Open Vld en PVDA (80%) willen de burgervader zo kunnen aanduiden.