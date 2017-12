Grote peiling: 7 op de 10 Vlamingen voelen zich onveilig in Brussel Astrid Roelandt

19u26 0 Photo News Bijna 7 op de 10 Vlamingen voelt zich onveilig in onze hoofdstad. Dat is één van de opmerkelijke resultaten van de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL.

Deze peiling werd door het onderzoeksbureau IPSOS online afgenomen in de periode van 27 november tot 4 december, en dat bij 2.546 mensen. Uit de resultaten blijkt dat 69 procent van de Vlamingen zich onveilig voelt in Brussel. Opvallend, want bij wie er woont zie je net het tegenovergestelde: daar voelt 'amper' 40 procent zich onveilig. Vlaams Belang (85 procent) en N-VA (62 procent) hebben het meest bange kiezers. Relatief gezien voelen Christendemocraten en Groenen zich nog het veiligst van al.

Beter openbaar vervoer, snellere wegenwerken

De peiling peilde ook naar wat kiezers vinden van de mobiliteit in België, en hoe die volgens hen kan verbeterd worden. De 4 mobiliteitsministers in dit land krijgen elk een buis op hun rapport, al flirt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) wel met de 5 op 10. Om de mobiliteit te verbeteren denkt 65 procent van de Vlamingen dat er vooral moet gezorgd worden voor beter openbaar vervoer.

Ook wegenwerken duren vaak te lang, vindt ongeveer de helft. Voor 1 op de 3 Vlamingen mag er gerust gemorreld worden aan de bedrijfswagens. Die kiezers belanden vooral bij Groen, maar ook de N-VA kiezer is daarin meer uitgesproken dan de rest. Ook meer investeren in fietspaden is volgens 37 procent van de Vlaming een efficiënte maatregelen om onze mobiliteit te verbeteren.

Andere opvallende resultaten van deze peiling leest u morgen in onze krant.

