Grote pakjesstroom dwingt bpost tot afspraken met bedrijven AW

17 april 2020

18u42

Bron: Belga 2 Bpost maakt afspraken met bedrijven om de enorme toestroom aan pakjes het hoofd te kunnen bieden. Dat schrijft De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Zo wordt aan bedrijven gevraagd om leveringen meer te spreiden en wordt het aantal pakjes dat ze kunnen meegeven aan het bpost-personeel, beperkt.

Bpost haalde vandaag bijvoorbeeld geen vracht op bij Standaard Boekhandel, waarna de boekenwinkelketen pakjes zelf naar het verdeelcentrum van bpost bracht, schrijft De Tijd. "Bij ons komt bpost dit weekend geen pakjes ophalen", zei Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, aan de krant. Doorheen de week haalt het postbedrijf maximaal 20.000 pakjes op.

Geen voorbereidingstijd

Van Speybroeck benadrukt dat er nood is aan goede afspraken met de bedrijven om de enorme toestroom van pakjes te kunnen verwerken. Welke afspraken dat zijn, hangt af van bedrijf tot bedrijf. "We zitten met ongekende volumes. Er wordt gezegd dat we met dezelfde hoeveelheid pakjes zitten als tijdens de eindejaarsperiode, maar gisteren zaten we daar al boven", zegt ze. "Het aankoopgedrag van de Belg is totaal veranderd en we hebben ons daar niet op kunnen voorbereiden. Aan de eindejaarsperiode gaat maanden van voorbereiding vooraf.”



Bpost benadrukt dat de afspraken er zijn om de doorlooptijd haalbaar te maken. "Op deze manier zorgen we ervoor dat we geen enkele klant moeten tegenhouden en dat de klanten van de bedrijven zich kunnen richten op eventuele vertragingen", zegt Van Speybroeck.



Volgens De Tijd ligt de maatregel gevoelig omdat bpost sinds maandag 25 eurocent extra aanrekent per geleverd pakje. "Ik ga niemand met de vinger wijzen. Maar we hopen dat het volgende week weer in orde is", zegt Torfs.