Grote Moskee van Brussel wil erkenning aanvragen

De Grote Moskee in Brussel. De directeur van de Grote Moskee in Brussel, Tamer Abou el Saod, zegt dat hij bereid is om een officiële erkenning voor de moskee aan te vragen bij de Belgische staat. Dat zegt hij zaterdag in Het Journaal op Eén.

De Grote Moskee van Brussel dook het voorbije jaar regelmatig op in de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel in 2016. Op 15 maart beloofde de vorige directeur van de moskee in de parlementaire onderzoekcommissie naar de aanslagen alleen nog maar vaagweg dat hij de aanvraag voor een erkenning zou onderzoeken.

Intussen is de situatie anders. Er is een nieuwe directeur én de onderzoekscommissie adviseerde onlangs de vergunning voor de uitbating niet te verlengen, tenzij er een officiële erkenning aangevraagd wordt. De nieuwe directeur is bereid die aanvraag in te dienen.

Abou el Saod wil naar eigen zeggen meer informatie over de verplichtingen en voordelen. "We zijn er klaar voor, we doen het", aldus nog de directeur in Het Journaal.