Grote militaire oefening voor Belgische kust pas begonnen en mijnenjager stoot op échte bom van 1.000 kilo HA

17 september 2018

16u27

Bron: Belga 7 In de Belgische territoriale wateren vindt momenteel een bijzonder grote internationale ontmijningsoefening plaats. 314 militairen opereren onder leiding van de Belgische NAVO-commandant Peter Ramboer, de Nederlander Jan Wijchers heeft ook nog eens een kleine tweehonderd ontmijners onder zich. De oefening heeft als titel 'Sandy Coast' meegekregen.

Fregatkapitein Peter Ramboer legt uit wat de oefening precies inhoudt: "We moeten een zone van 40 kilometer lang en 1 kilometer breed vrijmaken. Dat is een oppervlakte die overeenkomt met het grondgebied van de stad Brussel. Veertig oefenmijnen moeten er gevonden worden."

Op 11 september begon de internationale oefening voor de grote groep, zaterdag dan begon het echte mijnenjagen meteen met een verrassing. Ramboer: "Bij het buitenvaren uit de haven van Zeebrugge heeft de Belgische mijnenjager Bellis een echte grote Duitse mijn van 1.000 kilo TNT van de Tweede Wereldoorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Op die manier hebben we tijdens het oefenen toch onze wateren weer een stukje veiliger gemaakt. Deze ochtend werd de eerste oefenmijn ontdekt."



Peter Ramboer is ervan overtuigd dat oefeningen als deze noodzakelijk zijn. "Zowat alles wat wij vandaag gebruiken, passeert op zee: onze kledij, ons voedsel, onze smartphone, onze auto. Als een schip zou ontploffen, dan zou alle zeevaartverkeer stoppen omdat niemand nog het risico zou nemen om die zeeroute te gebruiken, de hele logische keten op zee zou worden gebroken. Daarom is er een capaciteit nodig die onmiddellijk dat gevaar kan indijken en wegnemen."

De ontmijners hebben nog tot 25 september de tijd om alle oefenmijnen te identificeren.