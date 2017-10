Grote Markt Mechelen ontruimd door verdacht pakket aan KBC-kantoor Tim Van Der Zeypen hr

12u15

Bron: Eigen berichtgeving, belga
In Mechelen is de Grote Markt zopas ontruimd. De aanleiding is een verdacht pakket. Dat zou aangetroffen zijn voor het bankkantoor van KBC.

Enkele panden naast het bankkantoor zijn geëvacueerd. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. "We nemen geen enkel risico", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse geroepen om het pakket te inspecteren."