Grote Markt in Lier voorlopig beschermd als stadsgezicht

De Grote Markt in Lier wordt voorlopig beschermd als stadsgezicht. Dat laat Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, dinsdag weten. Binnen negen maanden wordt beslist over een definitieve bescherming.

De Grote Markt vormt sinds het begin van de dertiende eeuw het hart van de stad. Door het groeiende belang als commercieel en bestuurlijk centrum werd het plein eind veertiende, begin vijftiende, eeuw versteend met kasseien. In die periode werden ook de lakenhalle, het belfort, het vleeshuis, de Sint-Jacobskapel en het Sint-Jacobsgodshuis gebouwd.

In de zeventiende en achttiende eeuw veranderde het uitzicht, met de bouw van enkele gildehuizen en de verbouwing van het stadhuis. In de negentiende eeuw kregen heel wat gebouwen een oppervlakkige facelift met een neoclassicistische lijstgevel en een winkelpui.

In de Eerste Wereldoorlog werd de markt deels vernield en weer opgebouwd. Momenteel bestaat het plein uit min of meer getrouwe reconstructies van een aantal waardevolle gevels, aangevuld met meer creatieve nieuwbouw. Dat zicht wordt nu voorlopig beschermd, waarna een openbaar onderzoek wordt opgestart. Binnen negen maanden beslist Bourgeois over een definitieve bescherming.