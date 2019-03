Grote klimaatstaking nadert: "Dynamiek is zo groot dat we geen overzicht hebben van alle acties" SVM

12 maart 2019

18u56

Bron: Belga 0 Verschillende klimaatorganisaties hebben samen op een persconferentie een laatste balans opgemaakt van de ‘Wereldwijde staking voor het klimaat’ die vrijdag plaatsvindt. "De dynamiek is zo groot dat we geen overzicht hebben van alle lokale acties", zegt Bakou Mertens van Students for Climate.

Zeker is dat al in 24 verschillende steden acties plaatsvinden, maar er zijn ook heel veel kleinere lokale acties waar geen weet van is. De Teachers for Climate erkennen dat ze best trots zijn op de leerlingen. "Ze tonen dat ze echt begaan zijn met de toekomst van de planeet. Ze hebben een nieuwe democratie gecreëerd", stelt lerares Elisa.

De wereldwijde actie vindt plaats in meer dan 90 landen. In België zijn er in de voormiddag vooral lokale acties, in de namiddag volgt in Brussel een grote betoging. Hoeveel deelnemers er zullen zijn, kunnen de organisatoren niet inschatten.

"De focus ligt misschien wel op de lokale dynamiek", zegt Mertens. "Het toont dat die eis van een ambitieus klimaatbeleid aanwezig is in alle lagen van de bevolking.”

Iedereen is vrijdag welkom om mee te spijbelen of het werk neer te leggen. “Enkele politici hebben al gezegd dat ze zullen meedoen, maar het zou natuurlijk fijn zijn als ze allemaal aanwezig zouden zijn”, vertelt Dries Cornelissens van Youth for Climate.

De vakbonden hebben geluisterd naar de oproep om mee te staken en hebben debatten gevoerd. Hoewel er geen officiële stakingsaanzeggingen ingediend zijn, voelen ze toch de steun van de werkende man en vrouw. Al moet dat individueel per sector bekeken worden.

“Historisch”

“Er zijn verschillende vakbondscentrales die wel degelijk stakingsbescherming geven indien werknemers loonverlies lijden door naar de betoging te gaan. Het is nieuw en historisch dat de vakbonden op een weekdag op straat komen voor het klimaat”, vertelt Wies Descheemaeker van Workers for Climate.

Een andere ontwikkeling die de Workers for Climate willen zien, is dat vakbonden niet enkel meer inspraak krijgen bij puur socio-economische zaken, maar dat werknemers ook gehoord worden bij de ecologische transities.