Grote internationale drugsbende vrijuit omdat dvd's met bewijs onleesbaar zijn Redactie

24 januari 2018

11u06

Bron: VRT NWS 328 E en grote internationale drugsbende gaat vrijuit omdat er problemen waren met de afgeluisterde telefoongesprekken. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank beslist, meldt de VRT. Het nieuws wordt ook bevestigd door de advocaten in het dossier. De rechtbank oordeelde dat de strafvordering tegen de zeven verdachten onontvankelijk was omdat de afgeluisterde telefoongesprekken niet meer konden herbeluisterd worden. Het Brusselse parket kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Het onderzoek naar de bende begon in maart 2016 toen de politie bij een routinecontrole in de Marokkaanse stad Tanger een oplegger met 3.600 kilogram hasj ontdekte. De drugs zaten verstopt in de planken cederhout die de vrachtwagen vervoerde en de truck was op weg naar België. Verder onderzoek wees volgens het parket uit dat dezelfde bende er enkele maanden voordien wel in geslaagd was een gelijkaardige hoeveelheid drugs vanuit Marokko naar België te smokkelen.

Bovendien stelde de onderzoeksrechter die het drugstransport onderzocht vast dat er een aantal linken waren met een ander drugsdossier, waarin sprake was van een transport van 200 kilogram drugs die door de politie in Brussel onderschept was. De man die in dat laatste dossier als hoofdverdachte werd beschouwd, was immers ook de hoofdverdachte in het dossier rond de 3,6 ton hasj.

Beide dossiers werden door de raadkamer samen voor de rechtbank gebracht. Het parket eiste daar celstraffen tot 7 jaar voor de zeven verdachten die zouden geprobeerd hebben drugs het land in te smokkelen. De verdediging merkte echter op dat er ernstige problemen waren met de bewijsvoering. Zo ontbraken in één van beide dossiers een aantal bevelen van de onderzoeksrechter waarin die toestemming gaf tot het afluisteren van telefoongesprekken.

Onbegonnen werk

Nog belangrijker was dat de verdediging de inhoud van een aantal afgeluisterde gesprekken betwistte. Op de transcripties van een gesprek werden twee namen vermeld, maar op het telefoongesprek was duidelijk een derde stem te horen. De advocaten vroegen daarom om alle afgeluisterde telefoongesprekken te kunnen beluisteren om de transcripties te controleren.

"Het heeft lang geduurd voor het parket daartoe zijn toestemming gaf", zegt meester Sven Mary, die samen met meester Romain Delcoigne één van de verdachten verdedigde. "Toen die toestemming er uiteindelijk was, bleken de dvd's waarop de gesprekken staan, onleesbaar. Men heeft nog een IT-specialist ingeschakeld, maar die zei dat het onbegonnen werk was."

Of het probleem te maken heeft met de omstandigheden waarin de dvd's bewaard worden of met de gebrekkige apparatuur op de griffie, is niet duidelijk. In ieder geval heeft de rechtbank geoordeeld dat de strafvordering onontvankelijk is en gaan de zeven verdachten vrijuit.

Het Brusselse parket kan nog in beroep gaan tegen het vonnis, maar beraadt zich daar nog over.