Grote industriebrand zet loods Katoen Natie in lichterlaaie: brandweer waarschuwt voor glasdeeltjes in tuin Patrick Lefelon Toon Verheijen

25 mei 2018

07u11

Bron: eigen berichtgeving 616 Afgelopen nacht is brand ontstaan in een productiehal van J-Tec Service, een bedrijf van de Katoen Natie-groep van Fernand Huts. Het bedrijf ligt in de Lieven Gevaertstraat in Kapellen. De brand werd echter pas tegen de ochtend opgemerkt door chauffeurs die op de Antwerpsesteenweg passeerden. Er zijn geen schadelijke producten vrijgekomen, maar er zijn wel enkele zonnepanelen op het dak van het bedrijf ontploft door de hitte. Dat meldt de gemeente Kapellen.

Burgemeester Dirk Van Mechelen: "De eerste melding ging over een brand bij Quick of Delhaize. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek de brand in het achterliggende J-Tec te woeden." De oorzaak ligt vermoedelijk bij een heftruck die werd opgeladen, maar dat moet verder onderzocht worden.

De productiehal waar machines worden gemonteerd en uitgetest, is volledig platgebrand. J-Tec ontwerpt, installeert en onderhoudt systemen voor de behandeling van poeders, granulaten en vloeistoffen. De brandweer probeert via een brandmuur nu de kantoren te vrijwaren. Het krijgt daarvoor bijstand van verschillende korpsen uit de buurt om voldoende bluswater voorradig te hebben.

"De rook die door de dikke mist blijft hangen boven de wijk is niet giftig. Er waren geen chemische producten opgeslagen. Via onze BIN-netwerken vragen wij de mensen wel hun ramen en deuren gesloten te houden. Wij zijn hier nog wel een tijdje bezig met blussen", aldus de burgemeester.

Bij J-Tec werken een zestigtal mensen. De werknemers van de vlakbijgelegen bedrijven mogen momenteel de gebouwen niet binnen. OOk de leerlingen van een schooltje in de buurt moeten tot 10 uur binnenblijven.

Het gebouw lag ook vol zonnepanelen. Metingen moeten uitwijzen of de fracties van die panelen niet zijn neergedaald in tuinen in de buurt. Als dat wel het geval is, mag er bijvoorbeeld geen sla uit die tuin gegeten worden.

Glasdeeltjes in tuin

De brandweer heeft een perimeter ingesteld op het industrieterrein en aan Vloeiende, van de Bloemenlaan tot de Heiakker, en vraagt alle inwoners binnen dat gebied om hun tuin te controleren op neergekomen glasdeeltjes.

Over de oorzaak is nog niets bekend.