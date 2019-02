Grote hinder verwacht morgen door staking De Lijn in Limburg jv

03 februari 2019

17u03

Bron: belga 0 De voor morgen aangekondigde stakingsactie bij De Lijn in het noorden van Limburg zal voor grote hinder zorgen. Ook bij de privébedrijven die voor De Lijn rijden zal het werk neergelegd worden, klinkt het bij ACV. Reizigers kunnen best voor alternatieven kiezen.

Ruim 200 chauffeurs van De Lijn in het noorden van Limburg leggen morgen het werk neer, meldde Geert Witterzeel van ACV eerder. De actie wordt gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Reden is de te hoge werkdruk en het personeelstekort. "We hebben twee keer met de directie aan tafel gezeten, maar er verandert niets", zegt Witterzeel.

"Deze staking komt niet uit de lucht vallen", aldus Witterzeel nog. "Er liep tot vrijdag een aanzegging, maar we hebben niet de indruk dat onze bekommernissen serieus worden genomen."

Geen rust

Witterzeel verwijst onder meer naar een nieuwe dienstregeling, die veel te weinig ruimte laat voor rust. "De chauffeurs moeten heel de tijd op en af rijden", zegt de vakbondsman. "We hebben geprobeerd een oplossing te zoeken, maar die werd niet gevonden. De chauffeurs willen nu het werk neerleggen, en ik kan ze geen ongelijk geven."

Er wordt gestaakt in drie stelplaatsen van De Lijn, in Winterslag, Kinrooi en Lanaken, maar ook bij privébedrijven die voor De Lijn rijden.

De actie wordt door de drie bonden gesteund, zowel voor de mensen in dienst van De Lijn zelf, als bij de pachters, zegt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB-ABVV. Mogelijk zullen er ook stakersposten zijn.