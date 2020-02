Grote hinder rond Antwerpen door ongeval Beverentunnel, ook impact op avondspits Philippe Ghysens

04 februari 2020

14u42 0 Het verkeer in de ruime omgeving rond de Beverentunnel staat door het zware ongeval daar volledig vast . “Alles zit potdicht in beide richtingen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum. Hij raadt weggebruikers aan de omgeving te mijden en een alternatieve route te kiezen.

De Beverentunnel op de Antwerpse R2 is in beide richtingen volledig afgesloten na een ernstig ongeval in de tunnel richting Nederland. Bij het ongeval zijn twee bussen, een vrachtwagen en een personenwagen betrokken. “Het ongeval gebeurde wel in de richting van Nederland maar de brandweer heeft gevraagd om de tunnel ook in de andere richting af te sluiten. Het is een ernstig ongeval. De afhandeling zal heel wat tijd vragen”.

Het verkeer moet een bovengrondse omleiding volgen, maar dat verloopt bijzonder moeizaam. “In de richting van Nederland is het verkeer al volledig stilgevallen vanaf het knooppunt Waaslandhaven Zuid, waar je de E34 verlaat”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. In de andere richting komen weggebruikers aan de Liefkenshoektunnel vast in stilstaand verkeer.



“We raden ten stelligste aan de omgeving de komende uren te vermijden, anders rijd je je daar compleet vast., zegt Bruyninckx. Wie over langere afstand in de richting van de de A12 of E19 naar Nederland moet, is de Antwerpse ring via de Kennedytunnel een alternatief. “Maar ook daar gaat het langzaam”, aldus Peter Bruyninckx.

#R2 Door een ernstig ongeval in de Beverentunnel is de tunnel in beide richtingen afgesloten. Er is grote hinder, je kan de omgeving beter vermijden. Volg de omleidingen: https://t.co/C6AvJu4jlXhttps://t.co/Bs6uWJi1Xm Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link