Grote hinder bij De Lijn in Genk door spontane actie buschauffeurs rond verlofregeling EB

22 januari 2018

08u34

Bron: Belga 2 Door een spontane actie van de buschauffeurs van de stelplaats Winterslag is er vandaag grote hinder voor het busverkeer in de regio's Genk en Hasselt. Dat is vernomen van Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn in Limburg.

In Winterslag is er geen enkele buschauffeur uitgereden. Reden voor de actie is ontevredenheid over de werkwijze rond de verlofregeling.

De actie zorgt voor veel hinder in de regio's Genk en Hasselt. Vooral het stadsnet in Genk is getroffen; daar rijden zo goed als geen bussen.