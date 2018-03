Grote gezinnen zijn gezien Hervorming kindergeld is rond RW

07 maart 2018

Vlaanderen heeft de hervorming van het kindergeld eindelijk helemaal afgerond. Maar wat gaat er nu juist veranderen en voor wie?

Elk kind krijgt zelfde basisbedrag

Eerste punt: zeg niet langer kinderbijslag, maar 'groeipakket'. Met die wat wollige term heeft de Vlaamse regering alle toelages voor het gezin samengebracht. De basis daarvan blijft het kindergeld. Alle kinderen geboren na 1 januari 2019 krijgen voortaan maandelijks hetzelfde bedrag: 160 euro. Vroeger steeg het bedrag per kind naarmate er meer kinderen in een gezin zijn. Ook kregen de ouders een hogere toelage naarmate het kind ouder werd. Voor wie in het oude systeem zit, verandert er niets. Bij de geboorte krijgen de ouders ook een startbedrag van 1.100 euro, de voortzetting van kraamgeld.

Extraatje voor wie naar school gaat

Nu al krijgen ouders met schoolgaande kinderen iedere zomervakantie een eenmalige schoolpremie toegekend. De bedoeling is om de gezinnen te steunen bij de start van het nieuwe schooljaar. In het Vlaamse groeipakket zal dat de 'schoolbonus' heten. De bedragen starten bij 20 euro voor kinderen tussen 2 en 4 jaar en lopen op tot 60 euro voor kinderen ouder dan 18 jaar. De bedragen liggen iets lager dan in het oude systeem.

Tegelijk krijgen ouders twee keer 130 euro wanneer hun kinderen 3 en 4 jaar zijn. Voorwaarde is wel dat ze naar de kleuterschool gaan. De ingreep is volledig nieuw en kwam er op aandringen van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. Zij wil op die manier kansarme en anderstalige ouders motiveren om hun kinderen op jonge leeftijd naar school te sturen. Dat gebeurt nog al te vaak niet, waardoor ze een taalachterstand dreigen op te lopen, iets wat ze de rest van hun schoolcarrière meeslepen. Voor alle duidelijkheid: elke kind heeft hier recht op, ook de kansrijke ouders die Nederlands spreken.

Rekening voor crèche wordt tot 60 euro lichter

Nog nieuw is de toeslag voor kinderopvang. Bij ongeveer drie vierde van de crèches betalen ouders een tarief dat wordt berekend op basis van het inkomen, de rest werkt met een vast bedrag. Ouders die hun kinderen naar die laatste categorie sturen, krijgen vanaf volgend jaar een tegemoetkoming van 3,17 euro per opvangdag. Op maandbasis kan dat bedrag dus oplopen tot boven de 60 euro. Het geld wordt automatisch met het kindergeld gestort. Elk kind komt in aanmerking, er zijn geen voorwaarden verbonden aan deze toelage.

De achterliggende bedoeling is om zo veel mogelijk kinderen in de crèche te krijgen. Het contact met andere kinderen stimuleert hun ontwikkeling en tegelijk krijgen de ouders de kans om (voltijds) te gaan werken. De crèches die hun prijzen laten afhangen van het inkomen, krijgen daarvoor rechtstreekse subsidies van de Vlaamse overheid. Ze moeten daar wel een hele erkenningsprocedure volgen. De bedoeling van de Vlaamse regering is om alle plaatsen in dat systeem te krijgen. In afwachting daarvan komt deze speciale toelage.

Wat met kroostrijke gezinnen?

In het oude systeem kregen de ouders meer kinderbijslag voor hun tweede kind dan voor hun eerste, voor het derde lag het bedrag nog hoger. Dat voordeel verdwijnt, waardoor gezinnen met meer dan drie kinderen erop achteruitgaan. Als tegemoetkoming komt er een toeslag van 60 euro per kind voor wie drie kinderen of meer heeft. Voorwaarde is wel dat het jaarinkomen onder de 60.000 euro ligt. Wie minder verdient dan 30.000 euro krijgt al vanaf het eerste kind een toeslag van 50 euro. Daarnaast krijgen ook (half)wezen een hogere maandelijkse tegemoetkoming, net als pleegkinderen. Ook mindervalide kinderen krijgen meer kindergeld. Hoeveel dat is, hangt af van de zwaarte van hun invaliditeit. (RW)