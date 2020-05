Grote enquête onderzoekt hoe kinderen en jongeren coronacrisis ervaren Redactie

11 mei 2020

17u57

Bron: Belga 1 Verschillende kinderrechtenorganisaties slaan de handen in elkaar voor een grote corona-enquête bij kinderen en jongeren. Met de online enquête willen het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten zoveel mogelijk kinderen en jongeren tussen 8 en 17 jaar bevragen over hun ervaringen en behoeften.

Experts zeggen het al langer, de coronacrisis treft alle kinderen en jongeren. Maar zeker kinderen die al kwetsbaar waren, worden nu extra kwetsbaar. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren volgens verschillende kinderrechtenorganisaties nog te weinig aan bod in het publieke debat en bij het uitstippelen van het beleid.

Daarom willen het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten nu zoveel mogelijk jongeren tussen 8 en 17 jaar bevragen over hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden.

Richtlijnen

De resultaten moeten zichtbaar maken hoe kinderen en jongeren de crisis en de aanpak ervaren en wat hun behoeften zijn. "Zo willen we beleidsmakers voeden om richtlijnen en een exitstrategie uit te tekenen die meer rekening houdt met kinderen, jongeren, hun rechten en noden", klinkt het.

De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei. Het duurt 5 tot 15 minuten om te antwoorden en de bevraging gebeurt anoniem. Je kan hier deelnemen.