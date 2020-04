Grote drukte tijdens paasweekend ondanks de coronamaatregelen ES

11 april 2020

20u36

Bron: Redactie 382 Op de eerste dag van het verlengd paasweekend kregen verschillende politiezones in Vlaanderen heel wat meldingen binnen over het niet naleven van de coronamaatregelen. Met het mooie weer kwamen Vlamingen massaal naar buiten, waardoor de regels van ‘social distancing’ niet meer gerespecteerd werden. Daarnaast werd er ook meer melding gemaakt van andere overtredingen.



‘Social distancing’

Vanwege het mooie weer waren ijssalons in heel Vlaanderen, zoals in Kortrijk en Lanaken, vandaag erg in trek. Maar dat leverde vanmiddag wel lange wachtrijen op, met als gevolg dat op sommige plekken mensen te dicht op elkaar stonden.

Daarnaast waren er in heel Vlaanderen veel wandelaars en fietsers te bespeuren. Hoewel sporten gezond is en aangeraden wordt, kan de ‘social distancing’ bij een grote drukte niet gegarandeerd worden. Zo zag de politie van Wetteren zich vandaag genoodzaakt een trage weg af te sluiten voor wandelaars en roept het Agentschap Wegen en Verkeer op dat Antwerpenaren de Kennedyfietstunnel enkel mogen gebruiken voor essentiële verplaatsingen. Als dat niet gebeurt, zal de tunnel in alle waarschijnlijkheid ook afgesloten worden.

Niet-essentiële verplaatsingen

Verschillende politiezones merken de jongste dagen dat het aantal niet-essentiële verplaatsingen toeneemt. “De goede wil is aan het verslappen, dat is wel duidelijk. Van barbecues onder vrienden, pintjes met de buren, afspreken met kameraden in het park”, klinkt het bij de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt.

De lokale politie Maasland beboette vrijdag nog twee jongeren voor de tweede keer in korte tijd voor het niet navolgen van coronamaatregelen. Ook in Dendermonde werd vrijdag een jongeman van 21 betrapt toen hij in Dendermonde rond reed met zijn wagen terwijl die in Antwerpen ingeschreven staat. Hij beweerde dat hij een zieke vriend uit Dendermonde ging bezoeken.

Samenscholingsverbod

In Kortrijk stoorden drie jongeren zich dan weer niet aan het samenscholingsverbod en daagden bovendien de politie uit. Het trio werd geboeid weggebracht.

“Pintelieren achter gesloten rolluiken”

Politie krijgt af en toe nog meldingen binnen van café’s die de coronamaatregelen niet respecteren en hun deuren openen voor klanten. Vrijdag trof politie, na een melding van buurtbewoners, in een café in Wondelgem nog tien personen aan, waaronder zes klanten.