Grote drukte aan zee tijdens pinksterweekend: "De mensen denken dat ze in verlof zijn"

31 mei 2020

14u00

Bron: VTM NIEUWS 0 De temperaturen gaan de hoogte in tijdens het pinksterweekend wat zorgt voor een grote drukte aan zee. Volgens burgemeester Lippens van Knokke-Heist wanen mensen zich te veel in vakantiestemming en trekken ze zich bovendien te weinig aan van de coronamaatregelen. Dit vertelde hij deze middag aan VTM NIEUWS.



Zelfs in coronatijd zorgt het verlengde pinksterweekend voor veel toeristen aan zee. Het is momenteel verboden om te zonnebaden op het strand waardoor de massa zich voornamelijk bevindt op de dijk en in winkelstraten. Inwoners die de lockdown doorbrachten aan de Belgische kust, ervaren een grotere drukte dan de voorbije weken: “Het is vrij druk op de dijk maar zijn dat allemaal tweedeverblijvers? Ik heb er het raden naar”, “Dit weekend is er echt heel veel volk”.

“Corona bestaat en kan ongelooflijke gevolgen hebben”

Ook de burgemeester van Knokke-Heist, Leopold Lippens (CD&V), is niet te spreken over de drukte in zijn kustgemeente: “We stellen vast dat de mensen zich niet houden aan de basisreglementen die zeggen ‘houd afstand, doe een mondmasker aan’, dat doen ze niet. Ze denken dat ze in verlof zijn en dat de lucht aan zee magnifiek is. Dat is spijtig want corona bestaat en kan ongelooflijke gevolgen hebben”. De burgemeester hoopt dat de mensen zich de komende dagen verantwoordelijker gaan gedragen.

Samenscholingsverbod en lockdownfeestjes

De politie kan moeilijk controleren of enkel tweedeverblijvers zich aan de kust bevinden. De grote focus ligt op samenscholingen en de zogenaamde lockdownparty’s.

