Grote Coronastudie stelt vast dat we weer meer gaan zoenen en wil weten of u meteen op café gaat Grote Coronastudie focust op dinsdag 2 juni op vakantieplannen en heropening horeca TMA

02 juni 2020

10u25

Bron: UA 1 Ook in juni gaat de Universiteit Antwerpen verder met de Grote Coronastudie, maar voortaan tweewekelijks. Op dinsdag 2 juni blikken de wetenschappers vooruit: zo bevat de enquête onder meer vragen die peilen naar de vakantieplannen van de Belgen, en ook de heropening van de horeca komt aan bod. De bevraging van vorige week toont aan dat er terug vaker fysiek contact is met mensen buiten het gezin. Zo zorgt het versoepelen van de maatregelen er ook voor dat weer wat meer mensen elkaar een zoen of een hand geven buiten het eigen huishouden.

De Grote Coronastudie, een project van UAntwerpen, is deze week aan de twaalfde editie toe. Vorige week namen net geen 50.000 mensen deel aan de bevraging, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB. De studie blijft zo met voorsprong de grootste coronagerelateerde bevraging van het land. “Tot nu organiseerden we de bevraging wekelijks”, zeggen professoren Philippe Beutels en Pierre Van Damme (UAntwerpen), initiatiefnemers van de Grote Coronastudie. “De massale deelname van de Belgen heeft ontzettend veel relevante data opgeleverd de voorbije maanden. Zo kwamen wij wetenschappers te weten hoe de bevolking omging met de crisis en het hielp ons om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen.”

Meteen op café?

Nu de piek van de epidemie duidelijk achter ons ligt, zal de Grote Coronastudie voortaan tweewekelijks georganiseerd worden. “De vragenlijst is opnieuw wat aangepast”, weet sociaal wetenschapper Koen Pepermans (UAntwerpen). “We spelen in op de actualiteit en willen onder meer peilen naar de vakantieplannen van de respondenten. En ook het heropenen van de horeca komt aan bod: gaan we meteen op café of restaurant? Of kijken we even de kat uit de boom? Voor de derde week op rij is er ook een aparte bevraging die zich specifiek richt op kinderen tussen 6 en 12 jaar.”

Zoenen en handen schudden

Uit een verdere analyse van de data van vorige week filterden de wetenschappers nog enkele opmerkelijke vaststellingen. Het versoepelen van de maatregelen zorgt er ook voor dat weer wat meer mensen elkaar een zoen of een hand geven buiten het eigen huishouden. Dat zien de wetenschappers zowel bij mensen met huisgenoten als bij alleenwonenden.

Van de respondenten werkte 60 procent vorige week nog steeds uitsluitend thuis. Van de bijna duizend deelnemers die zelf symptomen rapporteren en buitenshuis gingen werken, had één op vier Covid-19-symptomen. Een ruime meerderheid van de jongeren (77 procent) vindt dat er niet genoeg rekening met hun mening werd en wordt gehouden. Vooral oudere jongeren (17-jarigen) rapporteren erg vaak dat ze niet voldoende zeggenschap hebben bij het beleid in deze coronacrisis.

De enquête kan opnieuw in vier talen worden ingevuld op dinsdag 2 juni van 10 tot 22 uur.

Lees ook: Morgen opnieuw Veiligheidsraad: dit staat er op de planning