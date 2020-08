Grote Coronastudie peilt deze week naar (terugkeer van) vakantiegangers SVM

11 augustus 2020

11u08

Bron: Belga 0 Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen lanceren voor de zeventiende keer De Grote Coronastudie, de intussen tweewekelijkse enquête over hoe mensen omgaan met de coronamaatregelen en welke impact die op hen hebben. Ditmaal ligt de focus onder meer op de terugkeer van vakantiegangers uit het buitenland en op hoe contactonderzoek wordt ervaren.

"Nu we in ons land een tweede golf volop proberen in de kiem te smoren, is deelnemen aan de enquête nog steeds erg relevant", stellen de initiatiefnemers. "We gebruiken de data onder meer om de beleidsmakers te adviseren. Twee weken geleden namen in volle zomerperiode bijna 37.000 mensen deel aan de studie, een bewijs dat ook de bevolking zich de ernst van de zaak realiseert."

Tijdens de zestien voorbije edities samen werden meer dan 2,5 miljoen bevragingen ingevuld. Daaruit blijkt onder meer dat het sluiten van de scholen het moeilijkst viel bij de bevolking, stellen de onderzoekers. Bijna de helft zegt het daar moeilijk of heel moeilijk mee gehad te hebben. Ook met het stilleggen van het sport- en verenigingsleven en met de beperkingen voor horeca en evenementen hadden velen het moeilijk.

Winkelen

Dat winkelen gepaard ging met beperkingen stoorde ons blijkbaar minder. Ook de bubbelrichtlijn en de vraag om anderhalve meter afstand te houden, werd maar door een minderheid als lastig ervaren.

De Grote Coronastudie valt zoals steeds terug te vinden op www.corona-studie.be. De bevraging valt nog tot vanavond 22 uur in te vullen.

Lees ook: Biostatisticus Geert Molenberghs: “We mogen ons niet laten verblinden door lokale daling van besmettingen in Antwerpen” (+)