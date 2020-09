Grote Coronastudie: meer dan helft leerlingen en ouders wil af van mondmaskers in klas ADN

10 september 2020

13u03

Bron: Belga 3 Meer dan de helft van de leerlingen en ouders wil af van de mondmaskerplicht in de klas. Dat blijkt uit de negentiende editie van de Grote Coronastudie, de bevraging over de coronacrisis van onderzoekers van de UAntwerpen. 23.000 Belgen namen deel aan de enquête.

De Grote Coronastudie legde de focus deze week logischerwijs gedeeltelijk op de start van het schooljaar. Bij het onderwijspersoneel is nog iets meer dan de helft voorstander van een mondmasker in de klas, bij leerlingen en ouders is telkens slechts één op de drie daar nog voor te vinden. "Het verhindert de interactie" en "het verlaagt de concentratie" zijn de belangrijkste argumenten tegen het masker.

Maskerpauze?

De voorbije dagen doken er in verschillende scholen coronabesmettingen op. De vakbonden maken zich op dit moment nog geen grote zorgen, maar benadrukken wel dat afschaffen van de mondmaskerplicht “geen goed idee” is.



De christelijke onderwijsvakbond COC vraagt wel een extra aanpassing en pleit concreet voor een maskerpauze in het secundair onderwijs. “We roepen op om zo’n mondmaskerpauze in te voeren naast de traditionele pauzes”, bevestigt topman Koen Van Kerkhoven na berichtgeving in De Standaard. “Tussen elk lesuur moet een korte pauze mogelijk zijn waarin leerlingen het masker even kunnen afzetten. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om de laatste vijf minuten van de ene les en de eerste vijf van de volgende les.”

“In het ideale scenario gaan de leerlingen enkele minuten naar buiten, maar dan moet de social distancing uiteraard bewaard worden”, gaat Van Kerkhoven verder. “We slaan dan ook twee vliegen in één klap: want terwijl kunnen alle ramen en deuren in de klas worden opengezet waardoor de lucht ververst wordt.”

“De voorwaarde daarvoor is dat de social distancing bewaard kan worden en dat is in veel scholen problematisch. Ik denk dat we een volledig schooljaar met de mondmaskers gaan moeten leren leven”, zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter VSOA Onderwijs. Ook Nancy Libert van het ACOD Onderwijs vindt het te vroeg om het debat rond de mondmaskers op school te heropenen.

Vaccineren

Ook de bereidheid om zich te laten vaccineren neemt overigens af, blijkt verder uit de Grote Coronastudie. Waar eind juli nog 87 procent aangaf zich zeker of waarschijnlijk te zullen laten vaccineren tegen het coronavirus, is dat nu gedaald naar 76 procent. De groep die zich zeker niet zal laten inenten, groeit van net geen 5 procent naar 9,5 procent.

Allicht speelt het toenemende aantal antivaccinatieboodschappen hier een rol, vermoeden de onderzoekers. Drie respondenten op de vier zeggen (eerder) akkoord te zijn met de stelling dat nieuwe vaccins gepaard gaan met meer risico's en net iets meer dan de helft geeft ook aan bezorgd te zijn over eventuele ernstige bijwerkingen van een vaccin.

