Grote Coronastudie: herbruikbare mondmaskers worden te weinig gewassen AW

27 augustus 2020

16u35

Bron: Belga 0 Hoewel herbruikbare mondmaskers eigenlijk elke dag gewassen moeten worden, doet de meerderheid van de gebruikers dat niet. Dat blijkt uit de resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Heel wat respondenten ondervinden ook hinder door het dragen van een mondmasker, zoals ademproblemen, problemen met de bril of acne.

Dinsdag namen net geen 25.000 mensen deel aan de achttiende golf van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen, in samenwerking met de UHasselt, KU Leuven en ULB. De tweewekelijkse enquête peilde naar het gebruik van mondmaskers.



Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van wegwerp- en herbruikbare mondmaskers ongeveer gelijk verdeeld is: 51,9 procent kiest voor een herbruikbaar mondmasker, 48,1 procent voor een niet-herbruikbaar masker. Wegwerpmaskers genieten de voorkeur wanneer ze langer gedragen moeten worden: 61,4 procent van de deelnemers die meer dan 8 uur per dag een masker draagt, gebruikt een wegwerpexemplaar.



Herbruikbare mondmaskers moeten in principe elke dag gewassen worden, maar dat gebeurt in de praktijk niet. 19 procent wast het na elk gebruik, 19 procent dagelijks, 17,5 procent om de twee dagen, 10,2 procent tweemaal per week. 28,3 procent wast het mondmasker slechts eenmaal per week. 6 procent geeft zelfs aan het herbruikbare masker nooit te wassen.

Problemen bij gebruik

35,7 procent van de respondenten geeft aan problemen te ondervinden bij het gebruik van mondmaskers. Bij mensen die meer dan 8 uur een masker dragen, stijgt dat tot 67,3 procent. De meest voorkomende problemen: problemen met ademen of hyperventilatie (23,9 procent), de bril (16,5 procent), acne (15,9 procent), hoofdpijn (8,8 procent) en sinusitis (7,2 procent).