Grote Coronastudie: 77% van de Belgen wil mondmasker verplichten in supermarkt Marc Coppens

02 juli 2020

12u15 557 Maar liefst 77% van de Belgen wil een een mondmasker graag verplicht zien in de supermarkt. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, mee ondersteund door UHasselt, KU Leuven en de ULB. Er vulden 27.000 mensen de bevraging in.



Sinds begin juni geven meer en meer respondenten aan dat ze een mondmasker graag verplicht zouden zien worden in bepaalde situaties. Dat geldt zeker voor klanten (van 61 naar 77 procent) en personeel (van 75 naar 83 procent) in supermarkten. Ook in andere winkels zijn meer respondenten voorstander van een masker voor klanten (van 55 naar 70 procent) en voor personeel (van 67 naar 76 procent). Alleen in de werkcontext en op straat is er geen stijging.

Bij de start van de zomervakantie polsten de wetenschappers ook naar de vakantieplannen van de kinderen. Uit een eerste analyse van de data blijkt dat de meeste kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar effectief vakantieplannen heeft. Oof geeft 65 procent aan met het gezin op vakantie te gaan. Eén op drie doet een sportkamp, één op vier gaat op kamp met de jeugdbeweging. “Daarnaast geeft 20 procent van de kinderen en jongeren aan tijd met de grootouders te zullen doorbrengen”, zegt prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). “Bij de kinderen tot 8 jaar is dat zelfs zowat 25 procent.”

