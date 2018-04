Grote controleactie aan station Halle Bart Kerckhoven

25 april 2018

09u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Aan het station van Halle vond vandaag opnieuw een grote controleactie van de politie plaats. Een dertigtal politiemensen van de zone Zennevallei controleerden busreizigers en treinreizigers op verdovende middelen.

Controleurs van De Lijn controleerden ook op zwartrijders. De actie verloopt in samenwerking met Waalse politiezones en wordt voor de vierde keer georganiseerd. Het zwaartepunt lag dit keer in Halle. Er werden ook drugshonden ingezet. Deze ochtend is er ook nog een fietsgraveeractie op het Stationsplein.