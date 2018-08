Grote chemische brand in Antwerpse haven woedt sinds gisterenmiddag: rampenplan van kracht, omgeving geëvacueerd, vuur niet onder controle JM LVA JV

12 augustus 2018

07u11

Bron: Belga 129 Al sinds gisterenmiddag woedt er in een loods aan het Leopolddok in de Antwerpse haven een smeulbrand die de brandweer maar moeilijk geblust krijgt. Een lading van 5.000 ton nikkeloxide vatte vuur. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder. In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd. Rond de brandhaard is een perimeter van 1,8 kilometer ingesteld waaruit iedereen geëvacueerd is.

Eerst was er sprake van een lading koperoxide die vuur zou hebben gevat, maar de hulpdiensten spreken nu van nikkeloxide. "Dat is een stof die gebruikt wordt in de mijnbouw", zegt woordvoerster Jasmien O van de Antwerpse brandweer.

De brand ontstond zaterdag even voor de middag in een loods van 6.000 m² in het Leopolddok en is nog steeds niet geblust. Door de enorme hoeveelheid en de grote oppervlakte is het voor de brandweer moeilijk om het vuur onder controle te krijgen. "De grootste moeilijkheid is de grote hoeveelheid", zegt O. "De verschillende brandhaarden zijn verspreid en verstopt in die grote hoop van dat product. Daarom is het niet eenvoudig om er bij te komen."

Aanvankelijk probeerde de brandweer ook om het product weg te voeren, dat is met ongeveer de helft van de 5.000 ton al gelukt, maar omwille van de hoge temperaturen is de brandweer daarmee moeten stoppen. Vannacht onderzocht de brandweer in overleg met het betrokken bedrijf en specialisten de verschillende blusopties. Momenteel wordt er met water geblust. "Het is heel moeilijk te zeggen hoelang de interventie nog zal duren", aldus de brandweer.

Giftig

Omdat de brandweer het vuur nog niet onder controle heeft gekregen, werd vanochtend het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. "Dat wil zeggen dat de verschillende hulpdiensten op een structurele manier samen kunnen werken onder leiding van de burgemeester", licht O toe.

In de directe nabijheid van de brand werden verhoogde waarden gemeten. Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio worden gestremd. "In de directe omgeving van de brandhaard zijn giftige stoffen vrijgekomen", bevestigt de brandweerwoordvoerster. "Daarom is een perimeter van 1,8 kilometer rond de brandhaard ingesteld. Daaruit- het gaat om verschillende bedrijven en zeeschepen - is iedereen geëvacueerd."

"We vragen aan de mensen die mogelijk last zouden hebben van de rook, om op te letten voor irritatie aan de ogen of eventuele hoest", aldus brandweerwoordvoerster Jasmien O. Verder zijn ook de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

Contactnummer

De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in Ekeren, Stabroek en Kapellen. Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt zoals prikkende ogen of hoest, dan gaat u best op medische controle. Wie vragen heeft, kan vanaf 7.30 uur terecht op het contactnummer 1771.

In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder. De impact voor de bewoners is beperkt voor wie in de omgeving van Luithagen woont. https://t.co/BxcZHwRibC pic.twitter.com/LGYI4CVXme Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link