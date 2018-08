Grote chemische brand in Antwerpse haven woedt sinds gisterenmiddag: "Kan nog week duren vooraleer brand onder controle is" VTT ,LVA RVL JV JM

12 augustus 2018

07u11

Bron: Eigen berichtgeving, VRT, Belga 589 Al sinds gisterenmiddag woedt er in een loods aan het Leopolddok in de Antwerpse haven een smeulbrand in lading van 5.000 ton nikkelsulfide. Sinds vanmorgen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, doordat de brandweer het vuur maar niet onder controle krijgt en er giftige stoffen zijn vrijgekomen. Rond de brandhaard is een perimeter van 1,8 kilometer ingesteld waaruit iedereen geëvacueerd is. Een honderdtal havenbedrijven zijn stilgelegd en geëvacueerd. Ook enkele zeeschepen zijn ontruimd en het verkeer in de buurt ondervindt hinder. "Het kan nog een week duren vooraleer de brand onder controle is", aldus de brandweer.

Bij aanvang van de brand gisteren was er eerst sprake van een lading koperoxide die vuur had gevat, maar de hulpdiensten spreken nu van nikkelsulfide. "Dat is een stof die gebruikt wordt in de mijnbouw", zegt woordvoerster Jasmien O van de Antwerpse brandweer.

De brand ontstond zaterdag even voor de middag in een loods van 6.000 m² in het Leopolddok en is nog steeds niet geblust. Door de enorme hoeveelheid en de grote oppervlakte is het voor de brandweer moeilijk om het vuur onder controle te krijgen. "We hebben te maken met moeilijke omstandigheden", zegt Jasmien O van Brandweer Antwerpen. "Het is ongelofelijk warm in die loods, en je kan het product vergelijken met een enorme berg lucifers die zichzelf steeds opnieuw in brand steken. Daarbij komt veel rook vrij."

"De grootste moeilijkheid is de grote hoeveelheid", zegt O. "Er zijn verschillende brandhaarden die zijn verspreid en verstopt in de grote hoop van dat product. Daarom is het niet eenvoudig om er bij te komen."

Aanvankelijk probeerde de brandweer om het product weg te voeren, dat is met ongeveer de helft van de 5.000 ton gelukt, maar omwille van de hoge temperaturen is de brandweer daarmee moeten stoppen. Vannacht onderzocht de brandweer in overleg met het betrokken bedrijf en specialisten de verschillende blusopties. Vanochtend werd er dan met water geblust, maar intussen zou de brandweer ook zand gebruiken om het vuur onder controle te krijgen. "Het is heel moeilijk te zeggen hoelang de interventie nog zal duren", aldus de Antwerpse brandweer. Wanneer de brand onder controle zal zijn? "Dat kan vandaag al zijn of dat kan nog een week duren", denkt O. "We hopen alleszins dat we de situatie snel kunnen inperken."

De Antwerpse brandweer werkt met speciale pakken en gebruikt perslucht om in veilige omstandigheden te kunnen werken. Er werden ook bijkomende ploegen opgeroepen om eventuele andere branden in Antwerpen de baas te kunnen. Bij de bluswerkzaamheden heeft één brandweerman verwondingen opgelopen aan de handen doordat bluswater in zijn handschoenen was gelopen.

Giftig

Omdat de brandweer het vuur nog niet onder controle heeft gekregen, werd vanochtend het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. "Dat wil zeggen dat de verschillende hulpdiensten op een structurele manier samen kunnen werken onder leiding van de burgemeester", licht O toe. Ook het contactnummer 1771 voor omwonenden werd geactiveerd.

"In de directe omgeving van de brandhaard zijn giftige stoffen vrijgekomen", bevestigt de brandweerwoordvoerster. "Daarom is een perimeter van 1,8 kilometer rond de brandhaard ingesteld. Daaruit is iedereen geëvacueerd."

LEES OOK. Professor Tytgat over brand in Antwerpse haven: "Nikkelsulfide is kankerverwekkend en kan ook longirritatie veroorzaken"

In die perimeter bevinden zich een honderdtal havenbedrijven, zo bevestigt het Havenbedrijf. Al die bedrijven werden stilgelegd en geëvacueerd, voor zover er activiteit was. "Het gaat om zo'n 100 bedrijven, ik heb geen idee hoeveel mensen moeten geëvacueerd worden", zegt O. "Het is natuurlijk wel zondag, maar de shiftwissel om 14 uur zal niet doorgaan." Ook enkele zeeschepen zijn ontruimd.

Verder zijn ook de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Ook De Lijn moet haar dienstverlening in de buurt aanpassen. "Buslijn 762 van de Rooseveltplaats tot CMB kan het traject tussen Kaai 170 en Kaai 210 niet bedienen", bevestigt Tom Van de Vreken van De Lijn. "Kaai 210 is een eindhalte dus de bus zal vroeger terugdraaien. Het gaat om een traject met één bus per uur."

Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

Update #smeulbrand: Dit is de zone van bedrijven die momenteel geëvacueerd wordt in de #haven. Woon of werk je hierbuiten, dan is de hinder wellicht beperkt. Toch last van geur of rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit. pic.twitter.com/Asix2ayL7q Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Gevolgen

Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf geeft aan dat de gevolgen voor de verschillende activiteiten in de haven nog onduidelijk zijn: "Het is moeilijk in te schatten wat de concrete gevolgen gaan zijn. Daarvoor zijn de volgende uren cruciaal. Nu liggen in elk geval activiteiten op het water en in een grote zone volledig stil. Voor sommige bedrijven valt het mee omdat daar sowieso geen activiteiten zijn."

Geur- en rookhinder

In de wijdere omgeving, Ekeren, Stabroek en Kapellen, kan de brand voor geur- en rookhinder zorgen. "We vragen aan de mensen die mogelijk last zouden hebben van de rook, om op te letten voor irritatie aan de ogen of eventuele hoest", aldus brandweerwoordvoerster Jasmien O. "Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt zoals prikkende ogen of hoest, dan gaat u best op medische controle."

Wie vragen heeft, kan sinds 7.30 uur terecht op het contactnummer 1771.

In Antwerpen is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder. De impact voor de bewoners is beperkt voor wie in de omgeving van Luithagen woont. https://t.co/BxcZHwRibC pic.twitter.com/LGYI4CVXme Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link