Grote brokken kaarsvet spoelen aan op Vlaamse stranden Jelle Houwen

01 juli 2018

08u57

Bron: eigen berichtgeving 249 Op verschillende stranden aan onze kust spoelden sinds vrijdagavond grote klonters paraffine, beter gekend als kaarsvet, aan. Voor wandelaars was het een zeer vreemd zicht. Vooral de stranden van Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort lagen bezaaid met grote brokken.

Door de hitte was het kaarsvet ook boterzacht. Wellicht viel de paraffine uit een container van een schip op zee en spoelde het met de golven aan. Eenmaal op het strand werd het door de warmte erg zacht. Omdat er niet meteen gevaar was voor mens en dier en omwille van de enorme drukte op het strand wachtte de brandweer van Koksijde tot gisterenavond om het goedje te beginnen ruimen.

In een mum van tijd verzamelden ze al 200 kilogram die ze in zakken deden. Ook de brandweer van Nieuwpoort kon snel 150 kilogram kaarsvet bij elkaar scheppen. Nog op tal van andere plaatsen spoelden kleinere brokken aan. Dat was onder meer het geval op de stranden van De Panne, Oostende tot Blankenberge. Zelfs de komende dagen kunnen her en der nog klonters aanspoelen.

Wie klonters opmerkt wordt gevraagd contact op te nemen met de brandweer. Er zijn intussen stalen afgenomen van het kaarsvet om de herkomst te achterhalen. De Scheepvaartpolitie is een onderzoek gestart.