Grote brand in industrieel gebouw in Louvain-La-Neuve: geen giftige dampen vrijgekomen AW

10 januari 2020

07u12

Bron: Belga, RTBF 6 Het wetenschapspark van Louvain-la-Neuve is voormiddag afgesloten omdat een grote industriële brand sterke rookhinder veroorzaakt. Dat zegt burgemeester Julie Chantry. Er zijn geen giftige dampen vrijgekomen. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld na een analyse van de Civiele Bescherming.

Het vuur brak ‘s ochtend vroeg uit op de site van het biotechbedrijf Realco. Het vuur ontstond er in een groot depot, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Rond 7.15 uur kondigde de gemeente het rampenplan af. Hoewel er geen giftige dampen zijn vrijgekomen, blijft de veiligheidszone van 150 meter rond het bedrijf van kracht.

De brandweer is al sinds 4.45 uur in de weer ter plekke en heeft het vuur intussen onder controle, maar nog niet volledig geblust. Ze is erin geslaagd om de burelen en een gebouw met gevaarlijke producten, waaronder chloor, te beschermen. Er zijn geen slachtoffers.