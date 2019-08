Grote brand in Elsene: één persoon bevangen door rook IB

31 augustus 2019

00u13

Bron: Belga 0 In Elsene is gisterenavond rond 19 uur een grote brand uitgebroken. Dat meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer van Brussel. De brand brak uit in een duplexappartement op de twee bovenste verdiepingen van een gebouw op de Elsensesteenweg. Omdat de ramen openstonden, werd het vuur nog aangewakkerd door de toestroom van zuurstof. Vervolgens sprong het glas van de ramen.

De brand bevond zich aan de achterkant van het gebouw, wat het werk voor de brandweer nog moeilijker maakte. Toen ze aankwam, was het vuur al uitgebreid. De brandweer kon wel voorkomen dat het naastgelegen gebouw werd aangetast.

Een voorbijganger kon de inwoners van het gebouw waarschuwen. Iedereen kon geëvacueerd worden. De voorbijganger raakte licht bevangen door de rook. Hij werd ter plaatse verzorgd en moest niet opgenomen worden in het ziekenhuis. Op het gelijkvloers is een Proxy Delhaize, die ook ontruimd moest worden. Alle appartementen zijn onbewoonbaar en de Proxy Delhaize zal zaterdag gesloten blijven.

Om 22.30 uur was de brandweer nog ter plekke om het gebouw te stabiliseren. Dat is een moeilijke operatie omdat de vloer aangetast is. Drie appartementen zijn beschadigd door de brand en drie andere door het water.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.