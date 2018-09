Grote brand in Brusselse woontoren Redactie

11 september 2018

17u45

In een woontoren in de Brusselse gemeente Evere woedt een dakbrand. Het tien verdiepingen tellende gebouw is uit voorzorg ontruimd, maar voorlopig is er geen sprake van gewonden. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle.

Het vuur is ontstaan bij werken aan de roofingbedekking op het dak van de woontoren in de Cicerolaan. De vier arbeiders die de werken aan het uitvoeren waren, worden ter plaatse onderzocht door een arts, maar zouden volgens de eerste berichten niet gewond geraakt zijn.

