Grote brand in Brusselse woontoren geblust

11 september 2018

17u45

Bron: Belga

De brand die deze namiddag ontstaan was op het dak van een woontoren in Evere, is volledig geblust en de evacuatie van het tien verdiepingen tellende gebouw is opgeheven. Dat meldt de Brusselse brandweer. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.