Grote brand bij voormalige site van Ab Inbev in Luik

ADN

29 juli 2019

12u41

Bron: Belga

In Luik is vanmiddag brand uitgebroken op de vierde verdieping van een gebouw van ImmoQuest in de rue de Visé, een voormalige site van AB InBev. Dat meldt een woordvoerder van de politie van Luik.